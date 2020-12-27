5,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
27.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:09
Fırat Üniversitesinde hasta yakınları ve görevlilerin kaçışma görüntüleri - Panik anı güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik...
Fırat Üniversitesinde hasta yakınları ve görevlilerin kaçışma görüntüleri - Panik anı güvenlik kameralarına yansıdı
Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı