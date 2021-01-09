Elazığ'da demir mazgal çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Elazığ'da demir mazgal çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

09.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:09
Elazığ'da demir mazgal çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da bir petrol istasyonundaki demir mazgalları çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bir petrol istasyonundaki demir mazgalları çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi'nde faaliyet gösteren bir petrol istasyonundaki 10 su gideri mazgal çalındı.

Mazgalların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin U.T. (31) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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