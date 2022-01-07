Elazığ'da demir malzeme çalan 5 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Bağlarca köyünde ve Yemişlik bölgesinde inşaat demirleri çalan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bağlarca köyü ve Yemişlik Mahallesinde bulunan inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Zanlılar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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