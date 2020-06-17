Elazığ'da dehşet...Baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı
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Elazığ'da dehşet...Baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı

Elazığ'da dehşet...Baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı Elazığ'da eşinden boşanan bir baba, şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı.

17.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:23

Elazığ'da dehşet...Baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da eşinden boşanan bir baba, şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksel Öğretime Geçiş sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu'da geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da dehşet...Baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı

Kaynak: İHA

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