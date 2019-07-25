Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Sivrice ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA