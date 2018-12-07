Elazığ'da Darp ve Gasp İddiası

Elazığ'da aynı gün 3 farklı olayda 5 kişiyi darbedip bıçakladıktan sonra cep telefonlarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün kent merkezinde meydana gelen 3 farklı olayda, 5 kişiyi darbedip bıçakladıktan sonra cep telefonlarını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, yaralama ve gasp olayına karışan 3 zanlının kimliklerini tespit ederek, olaylarda kullandıkları bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.