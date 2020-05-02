Elazığ'da dar gelirli ailelere gıda ve nakdi destek
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Elazığ'da dar gelirli ailelere gıda ve nakdi destek

Elazığ'da dar gelirli ailelere gıda ve nakdi destek
02.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:12

Elazığ'da dar gelirli ailelere depremde olduğu gibi Ramazan ayında da verilen destekler devam ederken, İHH tarafından da 10 bin aileye gıda ve 600 bin TL nakdi yardım yapılmaya başlandı.

Elazığ'da dar gelirli ailelere depremde olduğu gibi Ramazan ayında da verilen destekler devam ederken, İHH tarafından da 10 bin aileye gıda ve 600 bin TL nakdi yardım yapılmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hem deprem hemde korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ve dar gelirli ailelere hem devletin hemde derneklerin desteği sürüyor. Bu kapsamda İHH Elazığ Şubesi'de Ramazan ayı nedeniyle belirlenen 10 bin aileye gıda paketi ulaştırmaya başladı.Ayrıca dernek tarafından genel merkez tarafından gönderilen 600 bin TL'nin, belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 aileye verilmeye başlandığı bildirildi.

Yardım ulaştırılan aileleri evlerine giderek tek tek tespit ettiklerini belirten Derneğin Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin; "Tespit ettiğimiz yetim ve dar gelirli acil müdahale gerektiren 700 aile, depremden sonra bir de küresel virüs salgını ile iyice zor durumda kaldı. Mübarek Ramazan ayında sahurda yiyecek bulamayan bir çocuk, tencere kaynatamayan bir anne, eve eli boş dönen bir baba kalmasın diye yurt dışı yardımlarımızı durdurarak çalışmalarımızı ilimizde yoğunlaştırdık. Ramazan boyunca inşallah 10 bin erzak kolisi dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca genel merkezimiz tarafından gönderilen yaklaşık 600 bin TL'lik nakdi yardımı 700 civarı dar gelirli yardıma muhtaç ailemize dağıtmaya başladık. İnşallah bu Ramazan Elazığ halkının bağışları, genel merkezimizden ve yurtdışından gelen yardımları her birini titizlikle belirlediğimiz ailelerimize ileterek bu zor günlerde onların sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmış oluruz"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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