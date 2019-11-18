18.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:24

Elazığ'da "Danışmanlık Tedbiri Eğitim" programı düzenlendi.

"Çocuk Koruma ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi" projesi kapsamında Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda "Danışmanlık Tedbiri Eğitim" programı gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç yaptığı konuşmada, İl müdürlüğüne bağlı 57 meslek elemanının bu eğitimden faydalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız personelimizin mesleki becerisini geliştirmek. Danışmanlık tedbiri kurumumuz açısından önemli bir başlık, meslek personelimiz bu eğitimlerden önemli ölçüde istifade edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemlidir. Personelimizin hizmet kapasitesinin arttırılma ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürecekti."

Kaynak: AA