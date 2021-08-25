Elazığ'da dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'da dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde, jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde, jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiğini tespit etti.

Yapılan arazi arama tarama çalışmasında bulunan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda yeni sulandığı tespit edilen 457 kök Hint keneviri, ekiplerce imha edildi.

Hint kenevirlerinin çevresinde yapılan aramada ise 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

FETÖ'nün 'cami bombalayacak' diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
FETÖ'nün "cami bombalayacak" diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Seda Sayan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Enner Valencia Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:24:39. #1.16#

title