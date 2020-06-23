Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indiELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü.

Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi

ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü. Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde geçen hafta görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Yıldızbağları Mahallesi'nde görüldü. Dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçilerini vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA