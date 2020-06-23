Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indiELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü.
23.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:06
Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü. Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde geçen hafta görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Yıldızbağları Mahallesi'nde görüldü. Dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçilerini vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA