Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi Elazığ'da son haftalarda kent merkezine yakın noktalarda görünen dağ keçileri bu kez, mahalleye kadar indi.

- Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi ELAZIĞ - Elazığ'da son haftalarda kent merkezine yakın noktalarda görünen dağ keçileri bu kez, mahalleye kadar indi. Dağlık alanlarda ve yüksek rakımlarda yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, son zamanlarda Elazığ'da kent merkezine yakın yerlere kadar inmişti. En son tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülenen dağ keçileri bu kez merkeze bağlı Yıldızbahlar Mahallesi'ne kadar geldi. Mahalleye inan dağ keçileri, sokak aralarında gezdi. Sürücüler ve mahalle sakinleri ilk defa mahalleye kadar inen dağ keçilerini cep telefonları ile görüntüledi. Kaynak: İHA