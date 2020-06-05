Elazığ'da Cuma namazı heyecanı Elazığ'da Cuma namazı heyecanı Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan ikinci kez cuma namazı heyecanı yaşandı.

Elazığ'da Cuma namazı heyecanı

ELAZIĞ - Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan ikinci kez cuma namazı heyecanı yaşandı.Kent merkezinde Saray cami yanındaki meydan dolup taştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da geçen hafta kapılarını açan camilerde bugün yine cuma namazı heyecanı yaşandı.Bin 3 cami bulunan kentte, yaklaşık 700'ündü cuma namazının kılındığı bildirildi. Kent merkezinde bulunan Saray Camii'nin yanındaki çarşı üstü meydanında ise bu hafta ilk defa cuma namazı kılındı. Meydanı binlerce kişi doldurdu.

İl Müftülüğü yetkilileri tarafından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde ayarlanan meydanda çok sayıda kişi cuma namazını kılarken, bir kişi ise baygınlık geçirdi. Bayılan kişi hazır bekletilen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA