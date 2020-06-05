Elazığ'da cuma namazı heyecanı
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Elazığ'da cuma namazı heyecanı

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan ikinci kez cuma namazı heyecanı yaşandı.

Elazığ'da cuma namazı heyecanı
05.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:06

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan ikinci kez cuma namazı heyecanı yaşandı. Kent merkezinde Saray cCmi yanındaki meydan dolup taştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da geçen hafta kapılarını açan camilerde bugün yine cuma namazı heyecanı yaşandı. Kent merkezinde bulunan Saray Camii'nin yanındaki çarşı üstü meydanında bu hafta ilk defa cuma namazı kılındı. Meydanı binlerce kişi doldurdu.

İl Müftülüğü yetkilileri tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ayarlanan meydanda çok sayıda kişi cuma namazını kılarken, bir kişi ise baygınlık geçirdi. Bayılan kişi hazır bekletilen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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