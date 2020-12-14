Elazığ'da Covid-19 vakası çıkan evlere uyarı etiketi

Elazığ'da Covid-19 vakası çıkan evlere uyarı etiketi

ELAZIĞ - Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen evlerin bulunduğu sitelere 'Bu binada Covid-19 hastası vardır' etiketi asılmaya başlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı "Covid-19 çıkan ev ve sitelere uyarı etiketi asılacağı" kararının uygulanmasına start verildi. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vaka olan evlerin bulunduğu apartmanlara uyarı etiketi asmaya başladı. 'Bu binada Covid-19 hastası vardır' şeklinde yazıların bulunduğu etiketleri binaya asan ekipler, aynı zamanda bina yöneticilerine de bilgilendirme yaparak gerekli uyarıyı yaptı.

Vali Erkaya Yırık'da uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Birlikte başararak, güzel günlerimize ulaşmak için çabalarımız devam ediyor"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK