Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması

21.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:07
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması

Elazığ'da pandemi tedbirleri altında düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da pandemi tedbirleri altında düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ Belediyesi tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Kültür Park'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Mehter Takımı da yer aldı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları günün anlam ve önemine binaen örs üzerinde çekiçle demir dövdü. Daha sonra Başkan Şerifoğulları ile vatandaşlar, yumurta tokuşturarak yakılan Nevruz ateşinden atladı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın müjdeleyicisi 21 Mart Nevruz Bayramı'nı binlerce yıllardır olduğu gibi yine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Nevruz Bayramı ecdadımızın bize yadigarı, bolluk ve bereketin sembolüdür. Nevruz Bayramı kardeşliğin, sevginin ve barışın timsalidir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş gönül coğrafyamızın geniş değerlerinin yaşatıldığı bugün de yine sevgiden, kardeşlikten ve Türk'ün gücünden bahsediyoruz. Bugün sevginin, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çemberinde bir aradayız. Gönül gönüleyiz. İnşallah bu birliktelik, bu gönül gönüle hizmet hem ilimize, hem ülkemize hem de Orta Asya'dan Balkanlara kadar olan gönül coğrafyamıza bu Nevruz Bayramı'yla birlikte hizmetler olarak daha fazla geri dönecektir" dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra kurum müdürleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması
Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:10:15. #1.14#
title