Elazığ'da "Coğrafya Kaderdir" Paneli Düzenlendi

Elazığ Genç İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Coğrafya Kaderdir" konulu panel düzenlendi.

Eğitim Bir-Sen Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Türkiye'nin bu coğrafyada yaşanan hiçbir sıkıntıya duyarsız kalmadığını söyledi.

Yemen'de çocukların öldüğüne işaret eden Bahşi, Arakan'da da aynı şekilde zulüm nedeniyle ölümlerin yaşandığını aktardı.

Bahşi, resmi ve özel yardım kuruluşlarınca bu yönde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, "Bu çalışmalara destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Aynı zamanda Yemen'de yaşanan insani kriz karşısında da bu yardım duruşumuzu devam ettireceğiz." dedi.

Elazığ Genç İHH İl Başkanı Ubeyd Abdullah Kaya da zulmün devam ettiği coğrafyada Türkiye'nin mazlum insanlara desteğinin süreceğini kaydetti.