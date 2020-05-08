Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi

Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi
08.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:00

Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi Elazığ'da trafik haftası kapsamında polisler, farkındalık oluşturmak için evleri ziyaret etti çocuklara kapı önünde soru cevaplı hatırlatıcı eğitim vererek hediyelerle mutlu etti.

Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik haftası kapsamında polisler, farkındalık oluşturmak için evleri ziyaret etti çocuklara kapı önünde soru cevaplı hatırlatıcı eğitim vererek hediyelerle mutlu etti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şubelerine bağlı ekipler, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Karayolları Trafik Haftası" kapsamında Korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık çalışması yaptı.İçişleri Bakanlığının salgın tedbirlerine dikkat ederek başlatığı "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" parolasıyla polisler yaptığı çalışmada ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Evlere giden polisler kapı önünde çocuklara trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili sorular sordu. Cevapları bilen çocuklara polisler hediyeler vererek hem onları mutlu etti, hemde trafik kuralları ile ilgili farkındalık oluşturdu.

Etkinliklerin Korona virüs tedbirleri kapsamında devam ettiği aktarıldı.

(MHŞ-HİV-Y)

Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Haber
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haber
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haber
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip...
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak...
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius Nenad Bjelica
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:57:41. #1.14#
title