Elazığ'da Çocuk Evlerine Ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplum Destek Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan, Elazığ'da çocuk evlerini ziyaret etti.

Eraslan beraberinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kurumlar bünyesinde açılan kurs ve faaliyetler hakkında bilgi alan Eraslan, bakım ve koruma altında olan çocuklarla da bir araya geldi.

Eraslan, yaptıkları saha çalışmasında Elazığ'da güzel işlerin yapıldığını gördüklerini belirterek, çalışmalar için personele teşekkür etti.

Kaynak: AA