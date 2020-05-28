Elazığ'da cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu adliyeye sevk edildi Elazığ'da cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu adliyeye sevk edildi Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırını faili olarak yakalanan amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırını faili olarak yakalanan amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece 23.20 sıralarında merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi.Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada Elazığ 1. Amatör kümede mücadele eden ancak sezon başı iki kez üst üste maça çıkmadığı için otomatik olarak 2. Amatör Kümeye düşürülen Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit E.ile oğlu V.E. olduğu belirlendi.Belirlenen şüphelilerden V.E., dün firar olan zanlı Hamit E. ise bugün gizlice geldiği evinde ranza ile yatak konulan hurçların arasında yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alınan şüpheli baba ile oğlu, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA