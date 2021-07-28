Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi Elazığ'da CİMER, Açıkkapı ve kamu kurumlarının temsilcilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da CİMER, Açıkkapı ve kamu kurumlarının temsilcilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda CİMER ve Açıkkapı eğitim semineri düzenlendi. Açıkkapı Şube Müdürlüğü ve CİMER tarafından gerçekleştiren seminerde kamu kurumları, CİMER ve Açıkkapı temsilcileri katıldı. Seminerde Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın, Açıkkapı Şube Müdürü Ahmet Erdem ile Açıkkapı İrtibat Koordinatörü Gülşah Şimşek ve CİMER Koordinatörü Mine Esenel tarafından katılımcılara sinevizyon destekli bilgi verildi.

CİMER'in il bazındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın, "CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi'dir. CİMER aynı zamanda ilimizin ve valiliğimizin değerlendirildiği bir sistem. Orada başarılı olduğumuz zaman, ilimizin başarısı da oradan tespit ediliyor. Kullanıcı arkadaşlarımızın muhakkak her gün bu sisteme girmesi gerekiyor. Gelen evrakları, iletileri okuyacak ilgili birimine kendileri ivedi olarak onun cevabını gerçekleştirmesi gerekiyor. Kesinlikle CİMER sorumlumuz, alt birimleri de takip etmelidir. Sık sık kontrol edip uyarması gerekiyor. Sorumlunun, cevap süresi dolmadan kapatması gerekiyor" dedi.

Açıkkapı'nın esas amacının vatandaşların işlerini daha da hızlı bir şekilde halletmek olduğunu belirten Şube Müdürü Ahmet Erdem ise "Onun için sistemimizde 7 gün gibi cevaplama süresi var. 2020 yılında müdürlük olunca da kapsamı biraz daha genişledi. Sistem üzerinden cevaplamalar, bunları sonuçlandırılması ve bizim bunları takip etmemiz gündeme geldi. Esas amacımız, vatandaşın bir an önce vatandaşın işini hallolmasıdır. Onun için bizim cevaplar yazıldığı zaman 'ilgili kuruma gönderildi' veya 'müracaat değerlendirilecektir' gibi cevaplar yazıldığı zaman vatandaşın işi daha da hızlı yürümüyor. Onun için bu konuya dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Sevda Erginci Prens William Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:39:11. #1.14#

title