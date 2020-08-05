Elazığ'da çıkan yangında bin dekar ormanlık alan zarar gördü Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında bin dekar orman alanında zarar oluştu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında bin dekar orman alanında zarar oluştu.

Burgudere köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Palu ve Kovancılar Belediyesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bin dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli de bölgede incelemede bulunarak, söndürme çalışmalarını izledi.

Yangına bir kişinin tarlasındaki anız yakması sonucu çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA