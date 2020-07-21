Elazığ'da çıkan yangında 60 dönüm ormanlık alan zarar gördü Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Keban ilçesi Nimri Köyü Küpçüler bölgesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Keban ve Elazığ Belediyesi ile Orman İşletme ekiplerince yapılan müdahaleler yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, 60 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA