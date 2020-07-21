Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Kampı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Sivrice Belediyesi itfaiye ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında şimdiye kadar 50 dekar ormanlık alan zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA