Elazığ'da çıkan yangında 400 dekar alan zarar gördü Elazığ'ın Aladikme köyünde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 400 dekar alanda zarar oluştu.

Elazığ'ın Aladikme köyünde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 400 dekar alanda zarar oluştu.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerinde söndürme çalışmasına katıldığı yangın yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında, 400 dekar kuru ot arazisi alan ile 500'e yakın çeşitli meyve ağacı ve bahçelerin sulama sistemlerinde zarar oluştu.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl elektrik direklerinden kaynaklı yangınları yaşadıklarını söyledi.

Arazide geçen hatların eski ve açık teller olduğunu ifade eden Zilayaz, şunları kaydetti:

"Her yıl köy sınırlarındaki araziden geçen elektrik direklerindeki kabloların şase yapması sonucu çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkıyor. Kapalı kablo sistemine geçilmeli eski hatlardan kaynaklanan bir sorun. Yetkili firmanın bir an önce bunu çözüme kavuşturması gerekiyor. Yangından hem köylüler hem da doğa zarar görüyor."

Kaynak: AA