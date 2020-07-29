Elazığ'da çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

Elazığ'da çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü
29.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:30

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Köyü Telli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar ormanlık alanla meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Dünya
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Güncel
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Final maçı öncesi kadrolar belli oldu! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler
Final maçı öncesi kadrolar belli oldu! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gülben Ergen Michael Jackson
Spor İrfan Buz Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Elazığ'da çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 21:30:04. #1.14#
title