Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece Asri Mezarlık mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin K. (24) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Emin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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