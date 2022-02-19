Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı - Haberler
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Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı

Elazığ'da 2022 afet tatbikat yılı kapsamında çığda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2022 afet tatbikat yılı kapsamında çığda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ'da yaşanabilecek muhtemel çığ afetlerine karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla AFAD Elazığ ve İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil sağlık ekibinin katılımlarıyla Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba dağında çığda arama ve kurtarma eğitim ve tatbikatı gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı

Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı

Elazığ'da çığda arama ve kurtarma tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil, Tatbikat, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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