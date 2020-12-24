Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği
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Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

24.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:10
Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Elazığlı çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık hibe makine desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Elazığlı çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık hibe makine desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, çiftçilere, yüzde 75'i hibe olmak üzere 1 milyon 800 bin lira değerinde 17'si 1000 litrelik, 5'i 650 litrelik süt soğutma tankı, 71 süt sağım makinesi, 119 koyun kırkım makinesi ve 2 koyun banyoluğunun teslimi için tören yapıldı.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, kentte hayvancılığın geliştirilmesi için makine desteği yapıldığını söyledi.

Bakanlık tarafından verilen makinelerin çiftçilerin üretimini kolaylaştıracağını ve hayvancılığın gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacağını belirten Abbasoğlu, "Bu makinelerle Elazığ'da özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık noktasında süt üretiminde ciddi manada ilerleme kaydedeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Hayvancılık ve tarımın gelişmesi için çiftçileri sürekli desteklediklerini aktaran Karahan, ilde 800 bin küçükbaş ve 200 bin civarında da büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Karahan, "Bölgede en fazla süt üretiminin yapıldığı küçükbaş hayvancılığında tulum peynirinin yapıldığı bir il durumundayız. Elazığ'ın var olan kapasite ve potansiyelini daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamaları için bütün paydaş kurumlarımızla gayret içerisindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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