Elazığ'da çevreci öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu

Elazığ'da Çevre Koruma Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları tohumları toprakla buluşturdu.

Elazığ'da Çevre Koruma Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları tohumları toprakla buluşturdu.

Elazığ Nahit Ergene İlkokulundaki öğrenciler, Tarihi Harput Mahallesinde ağaç olmayan yerlere daha önce hazırladıkları tohum toplarını ekti, çevredeki vatandaşlara çevrenin önemini anlatan broşürler dağıttı.

Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Şeyma Karagöl, AA muhabirine, öğrencilerle çevre konusunda duyarlılığı artırmak için farkındalık etkinliği yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının çevre bilincinin artmasını sağlayıp, doğayı korumak olduğunu ifade eden Karagöl, "Çevre etkinliğimizi değerler eğitimi ile de ilişkilendirmek istedik. Etkinlik olarak daha önceden hazırladığımız içine tohum koyduğumuz çamur toplarını ağaç olmayan yerlere fırlattık. Çocuklarımız ile gezerek vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttık. İnsanların bilinçlenmesini sağlamaya çalıştık. Bunu öğrencilerimizle eğlenerek yaptık. Burada öğrencilerimiz hem bilinçlendi hem bilinçlendirdi." diye konuştu.

Öğrencilerden Menesa Berre Dalgakıran çevreyi korumak için bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, önceden hazırladıkları içinde tohum olan çamur toplarını ağaç olmayan yerlere attıklarını, eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Poyraz Efe Savaş da eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, attıkları tohumların ağaç olacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk