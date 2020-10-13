Elazığ'da ceviz ağacından düşen kişi öldü
13.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:14
Elazığ'ın Maden ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Maden ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kaşlıca köyünde evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan üç çocuk babası Akif Cihan (45), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cihan'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kırtay