Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
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Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

30.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:46

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında yaralama, hırsızlık, hükümlünün kaçması ve ailenin korunması gibi çeşitli suçlardan aranan T.E, F.K, U.K, U.K,

M.K, N.A. ve Ö.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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