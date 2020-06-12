Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 57 şahıs yakalandı, 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 57 şahıs yakalandı, 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışmada 26'si yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 57 şahıs yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet bıçak, çalıntı 1 otomobil, 2 plaka, 1 cep telefonu, 2 adet ses sistemi ve bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin ise sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.Polisin çalışmasında kayıp olarak aranan 7 şahısta bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Polisin ayrıca denetimlerde biri oyun oynatmaktan 2 işletmeye gerekli yasal işlemi uyguladığı,2 şahsa da 3 bin TL cezai kestiği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA