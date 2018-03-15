Elazığ'da Cep Telefonlarının Işıkları Afrin İçin Yandı

Elazığ'da cep telefonlarının ışıkları Afrin için yandı

ELAZIĞ Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarıyla AFRİN 23 yazarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek mesajı verdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ömer Bilginoğlu Yurdunda kalan öğrenciler, Afrin Bölgesi'nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan güvenlik güçlerine destek için cep telefonlarının ışıklarını kullanarak AFRİN 23 yazdı. Gece saat 00.30'da yurdun önünde toplanan 100 öğrenci, cep telefonlarının ışıklarını kullanarak Vatan Sana Canım Feda diyerek AFRİN 23 yazdı. Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürü Kayahal Topal, 15 Temmuz darbe girişiminde kendini ıspatlayan gençlerin, bu kez Afrin'de operasyon yürüten güvenlik güçlerine de destek için her zaman hazır olduğunu gösterdiğini belirterek, 15 Temmuz'da bu gençlik nasıl bir gençlik olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Bugün Afrin'de bu gençlerimiz yok ama oraya gitmeye hazır gençlerimiz buradalar. Bugünde neler yapabiliriz diye düşündüler.Türkiye'de bir çok yurdun camına Afrin yazıldı. Ama, bizim yurdun camına 'Afrin' yazısı olmayınca öğrencilerimiz bedenlerini ve cep telefonlarının ışıklarını kullanarak Afrin yazmak istiyoruz dediler.Yaklaşık 100 öğrencimizi gecenin geç saati olmasına rağmen saatlerce gayret gösterip Afrin yazdılar.Öğrencilerime teşekkür ediyorum dedi. Ömer Bilginoğlu Yurdu öğrencilerinden Mehmet Hayri Salar ise, Afrin'deki güvenlik güçlerini unutmadıklarını, maddi ve mannevi onlara destek için hazır olduklarını ifade ederek, Bizler için Afrinde kahramanca şehit olan ve savaşan askerlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Bedenlerimizi ve cep telefonlarımızın ışıklarını kullanarak 'Afrin' yazısını yazdık.Elimizden geleni yapıyoruz.Allah askerlerimizin yardımcısı olsun diye konuştu.