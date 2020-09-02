Son dakika haber... Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiELAZIĞ'da, çalıştığı inşaatın çatı katından düşen Hanifi Aydın (52), hayatını kaybetti.

02.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:48

Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ELAZIĞ'da, çalıştığı inşaatın çatı katından düşen Hanifi Aydın (52), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yemişlik Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın çatı katında çalışan Hanifi Aydın, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aydın'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hanifi Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın ölüm haberini alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Son dakika haber... Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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