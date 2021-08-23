Elazığ'da çatı yangını söndürüldü

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin çatıyı sardığı yangına ihbar üzerine olay yerine giden Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye merdiveni ile ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın, binanın çatısında hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen