Elazığ'da çatı yangını, büyümeden söndürüldü
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Elazığ'da çatı yangını, büyümeden söndürüldü

19.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Elazığ'da çatı yangını, büyümeden söndürüldü

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 170. sokakta bulunan 10 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da çatı yangını, büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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