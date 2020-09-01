Elazığ'da çatı yangını 2 binaya sıçradı
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Elazığ'da çatı yangını 2 binaya sıçradı

Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı.

Elazığ'da çatı yangını 2 binaya sıçradı
01.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:34

Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafında bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek bir saatten fazla süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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