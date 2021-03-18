Elazığ'da çantaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, H.K'ya ait çantaya gizlenmiş 765 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen