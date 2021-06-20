Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu
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Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu Elazığ'da bir cami avlusunda erkek cesedi bulundu.

Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir cami avlusunda erkek cesedi bulundu.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur sokakta bulunan Rüstempaşa Cami avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusunda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğu tespit etti. İntihar ettiği değerlendirilen şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu
Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu
Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu
Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu
Elazığ'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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