Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
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Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da geçtiğimiz gün çalınan aracını bulana 10 bin lira ödül vadeden şahsın otomobili, polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildi.

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ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da geçtiğimiz gün çalınan aracını bulana 10 bin lira ödül vadeden şahsın otomobili, polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildi.

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yücekaya, 1994 model otomobilini evinin önüne park ederek evine gitti. Sabah aracını evinin önünde olmadığını fark eden Yücekaya, durumu polise bildirdi. Yücekaya, durumu polise bildirmesinin ardından aracını bulana 10 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Hırsızlık Şube Büro Amirliği ekipleri, arabayı şüpheli Ü.G.'nin çaldığını tespit etti. Zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan araba ise sahibine teslim edildi.

Ü.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedilirken, zanlının 8 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

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