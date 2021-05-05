Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı

Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Şanlıurfa'da yakalandı.

Elazığ'da bir ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Şanlıurfa'da yakalandı.

Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Tadım Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden S.B'nin ahırına giren şüpheli ve şüpheliler 4 adet Simental cinsi hayvanı çaldı. Hayvanlarının çalındığı fark eden sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hırsızlığın aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. Timin yaptığı çalışmada şüphelinin geldiği araç ve gittiği güzergahlar belirlenerek araştırma yapıldı. Şüphelinin S.T. (43) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet ettiği tespit eden ekipler operasyon yaparak şahsı yakaladı.

Elazığ'a getirilen şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:23:32. #1.14#

title