Elazığ'da Kızlar Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga Etti

Dört kız, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde ortasında kavga etti. O anlar, kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Elazığ merkez Gazi Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kız cadde ortasında tartışarak kavga etmeye başladı. Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların kavga anı ise, o anda orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.