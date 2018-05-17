Elazığ'da Kızlar Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga Etti
Elazığ'ın en işlek caddelerinden birinde dört kız, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga ederken bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Dört kız, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde ortasında kavga etti. O anlar, kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ
Elazığ merkez Gazi Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kız cadde ortasında tartışarak kavga etmeye başladı. Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların kavga anı ise, o anda orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.
YORUMLAR (30)
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yuzde 99 denılen sözde musluman tc nın halıne bakkk ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam bi odun sun fetocu merale versen.vatan hainleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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EE hastanede yakın. . . :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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odun yine işe yarıyo, sobada yakıyoruz, sen ne işe yarıyon. Marulun partisine oy verecek kadar GEZİzekalısın. SON SÖZ: Durmak yok yola DEVAM...Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır