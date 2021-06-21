Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi
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Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi -Pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalan vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle bunalmaya başlarken, bir çok kişinin maskeleri burun altına veya çene altına kadar indirdiği gözlemlendi Elazığ'da son günlerde etkisi iyice hissedilen...

Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi

-Pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalan vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle bunalmaya başlarken, bir çok kişinin maskeleri burun altına veya çene altına kadar indirdiği gözlemlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da son günlerde etkisi iyice hissedilen sıcaklık devam ederken, bugün termometreler 39'u gösterdi. Pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalan vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle bunalmaya başladı.

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Elazığ'da 3 gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor. Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu'da ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın etkili olması özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü ise mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğinin bildirdi. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklığın bir kaç derece daha artması beklendiği kaydedildi.

Öteyandan, termometrelerin 39'u gösterdiği kentte sağlıkçılar özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

Vatandaşlardan Fethi Şavak, "Bu sene çok büyük bir kuraklık var. Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabi bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız. Devletimize ve milletimize Allah kolaylık versin. Ama ne yapalım hepsi Allah'tan gelmiş. Çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Umudumuz yitirmeyeceğiz. Güzel günler yarınlar bizi bekliyor. İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel iklim olur. Şuanda 39 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber baharın yağmurların yağmaması sıkıntı oluşturdu"dedi.

Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Hikmet Turhan, "Havalar çok sıcak bulanıyoruz. Her yerde yağmur var bir tek Elazığ ve Doğu'da yok. Takdiri ilahidir. Maskede zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor" diye konuştu.

Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi
Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi
Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi
Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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