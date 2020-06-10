Boşanmak istediği eşi, talihsiz kadını boğazını keserek öldürdü
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Boşanmak istediği eşi, talihsiz kadını boğazını keserek öldürdü

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Boşanmak istediği eşi, talihsiz kadını boğazını keserek öldürdü
10.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:04

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi Aslıhan A. (34), Rizaiye Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına gitti.

Eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ali A. (40), eşi Aslıhan A. ve kayınvalidesi Ş.B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali A, eşi Aslıhan A'yı boğazından, araya giren kayınvalidesi Ş.B'yi bacağından bıçakladı.
Bu esnada, kayınvalide Ş.B. de damadı Ali A'yı bıçakla sırtından ve göğsünden yaraladı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali A. ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aslıhan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Ali A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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