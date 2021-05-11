Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, çatının tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın, bitişikte bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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