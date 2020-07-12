Elazığ'da boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Elazığ'da 5 katlı boş bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da 5 katlı boş bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak'ta bulunan, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bir saatlik çalışma sonucu yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA