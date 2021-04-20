Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
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Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor

Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'da boksörler milli takımlar antrenörü Cemil Döndü nezaretinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da boksörler milli takımlar antrenörü Cemil Döndü nezaretinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da boksörler hem oruçlarını hem de antrenmanlarını aksatmıyor. Bir yılı aşkın süredir pandeminin gölgesinde çalışmalarına aralıksız devam eden boksörler, ertelenen müsabakaların başlama ihtimaline karşı Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Milli takımlar antrenörü Cemil Döndü nezaretinde her gün antrenmanlarını yapan sporcular, federasyonun belirleyeceği müsabaka takvimine göre en iyi şekilde hazır olmak istiyor. Ramazan ayı nedeniyle günlük 1 saat antrenman yapan sporcular, oruç tutmanın kendilerini zorlamadığını tam aksine sporla daha dinç kaldıklarını aktardı.

Antrenmanlara aralıksız devam ettiklerini belirten Milli Takımlar Boks Antrenörü Cemil Döndü (47), "Ramazan ayında da bizde durmak yok. Şampiyonalarımız iptal edilmedi bizim sadece ileri tarihe alındı. Allah nasip ederse pandemi belasından kurtulursak, olası müsabaka programına hazır halde girebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyon her an maçların tarihini belirtebilir. Kurban Bayramı sonrası olabilir deniyor. Ramazan ayında tüm sporcularımızla bizler de antrenmanlarımıza oruçlarımızı tutarak devam ediyoruz" dedi.

Ramazan ayıyla birlikte sporcuların oruç tutmaları nedeniyle çalışma temposunu esnettiklerine vurgu yapan Döndü, "Tabi ki Ramazan ayı dolayısıyla, normal zamandan biraz farklı çalışıyoruz. Antrenman sürelerimizi 1 saate indirdik. Biz yıllardan beri, kendi sporculuğumdan bu yana Ramazan aylarında antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Sporcu her zaman hazır olmalı. Milli takımdan davet alabilir, kampa gidebilir, Türkiye şampiyonası talimatı gelebilir. Böyle olursa zaman kalmaz hazırlık süreci azalır. Bu sebepten ötürü biz yıl boyunca bir sakatlık olmadığı sürece hep maç oynanacakmış gibi hazırlanırız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor
Elazığ'da boksörler oruçlarını tutup, antrenmanlarını aksatmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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