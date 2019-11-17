Elazığ'da "Biz Anadoluyuz" projesi

17.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:14

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tekirdağ'dan gelen öğrenciler Mehmetçik ile buluştu.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında öğretmenleri eşliğinde kente gelen 48 öğrenci, Keban İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Ziyaretten memnuniyet duyan askerler, öğrencilere yakın ilgi gösterdi. Öğrenciler misafirperverliklerinden dolayı jandarma personelini asker selamı ile selamlayarak teşekkür etti.



Proje ile öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.



Ayrıca öğrenciler üzerinde problem çözme, sosyal becerilerinin arttırılması, takım çalışması, gönüllülük, sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa ve hayvan sevgisi, çevre bilinci gibi pek çok konuda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA