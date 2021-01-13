Elazığ'da bitkin bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
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Elazığ'da bitkin bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

13.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:30
Elazığ'da bitkin bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Elazığ'da kanadında zedelenme dolayısıyla uçamayan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Elazığ'da kanadında zedelenme dolayısıyla uçamayan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Kovancılar ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu kulaklı orman baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elazığ Şubesine teslim etti.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülen baykuşun yapılan kontrolünde sağ kanadında yumuşak doku zedelenmesinden dolayı uçamadığı belirlendi.

Baykuş, tedavi altına alındı.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Mehmet Cengiz Han, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesiyle yaptıkları protokol gereği yaban hayvanlarının da tedavisini yaptıklarını söyledi.

Baykuşun nadir görülen bir tür olduğunu kaydeden Han, "Baykuşun genel durumu iyi. Tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslime edeceğiz. Sonra da doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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