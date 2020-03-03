Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı - Haber

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.

03.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:24
Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı

'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, Bölge Sokak'ta birini bıçakla sırtından yaralayıp diğerini de darbetmek suretiyle 2 kadının cep telefonu, çeyrek altın ve kolyesini gasbeden 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaralama ve darp olayını O.B'nin gerçekleştirdiğini, beraberinde Ö.C.'nin de bulunduğunu tespit etti.


Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu O.B. ve Ö.C'yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı.


Zanlılar hakkında yapılan detaylı araştırmada O.B'nin başka bir yaralama olayından da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


Öte yandan, kadınlardan birinin sırtından bıçaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler